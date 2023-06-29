Спрогнозирован курс рубля в июле

Аналитики рассказали, какие факторы будут влиять в июле на курсы основных мировых валют. Об этом пишет News.ru.

Эксперты отметили, что в июне рубль ослаб на 7% к доллару, на 8,6% к евро и на 4,9% к юаню. В середине месяца он стабилизировался, но затем продолжил падение.

По мнению аналитики, на курс российской валюты повлиял рост спроса на доллары, евро и юани на фоне увеличения параллельного импорта, эскалация вооруженных действий на линии соприкосновения, а также вооруженный мятеж.

В июле, заметили специалисты, возможно как укрепление рубля, так и его дальнейшее ослабление. К росту курса могут привести меры, предпринимаемые Банком России, увеличение стоимости нефти и газа, введение дополнительного налога на сверхприбыль.

Вместе с тем, есть факторы, которые могут привести к ослаблению рубля. Среди них - дальнейшее увеличение числа сделок по параллельному импорту, рост дефицита бюджета, различные геополитические риски, политика центробанков США и Европы.

Трейдер Артем Звездин предположил, что в июле курс доллара будет колебаться в диапазоне от 80 до 85 рублей, возможно также краткосрочное повышение до 90 рублей.

Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, в свою очередь, заметил, что доллар укрепится на отметке в 86 рублей. Он допускает также небольшие колебания в зависимости от ситуации на валютном рынке.

Курс евро, полагает Звездин, будет двигаться в границах 95-97 рублей за единицу. По мнению Зотова, европейская валюта не поднимется выше 94,30 рублей.