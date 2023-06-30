Российская валюта продолжать терять позиции в пятницу утром. Курс доллара преодолел отметку в 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 9.18 по московскому времени поднялся на 50 копеек, до 88,07 рубля, евро — на 55 копеек, до 95,65 рубля, юаня — на 6 копеек, до 12,12 рубля.

Долгое время рубль находился в диапазоне 70-80 за доллар. Многие специалисты отмечали, что этот курс является оптимальным для экономики.

В Минпромторге считают уровень в 65-85 самым удобным для большей части отраслей производства. Что касается банковского сектора, то он ориентируется на диапазон в 70-80.