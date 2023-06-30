В ЦБ высказались о рисках для финансовой стабильности в ослаблении рубля
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил на пресс-конференции в Новосибирске об отсутствии рисков для финансовой стабильности в ослаблении национальной валюты РФ. Однако, по его словам, такая динамика курса рубля и ее влияние на инфляцию будут учтены в ходе ближайшего заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 21 июля, передают «Известия».
Заботкин подчеркнул, что курс валюты сейчас плавающий. Его динамика определяется потоками платежного баланса, «в первую очередь тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта», добавил заместитель председателя регулятора.
Он указал на снижение цен на основные товары российского экспорта в последние месяцы. И это происходит с учетом дисконтов, применяемых по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта.
Сегодня курс доллара на торгах на Московской бирже преодолел отметку в 88 рублей, евро – в 96 рублей.
В Минпромторге считают уровень в 65-85 самым удобным для большей части отраслей производства. Что касается банковского сектора, то он ориентируется на диапазон в 70-80.