Путин поручил до 1 августа представить предложения о корректировке валютного регулирования

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" поручил правительству совместно с ЦБ до 1 августа представить предложения об изменении подходов валютного регулирования и контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий. Также глава государства поручил обеспечить продление на 2024-2025 годы моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение из-за санкций требований валютного законодательства РФ.