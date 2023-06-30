Минфин примет меры регулирования алкогольной продукции России

Министерство финансов намерено уточнить индикаторы риска нарушения требований контроля алкогольных напитков, чтобы избежать продажи поддельных напитков.

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Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на заявление первого зампредседателя Комитета палаты регионов по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина.

Обнаружение расхождений в объёме производства алкогольных напитков может являться признаком незаконных поставок товара на рынок.

Также если мощность предприятия превышает 70%, но объём выпущенной продукции не соответствует, это следует рассматривать как сигнал для регулирующих органов.

Эти методы уже использовали в отношении производства медицинского спирта. Отмечается, что они хорошо себя зарекомендовали.