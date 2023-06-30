В РФ могут запретить продажу просроченных товаров уже в ноябре

В России могут запретить продажу нелегальных или просроченных товаров, подлежащих маркировке, с 1 ноября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«Механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности будет запущен с 1 ноября 2023 года», — говорится в тексте документе.

Согласно законопроекту, запрет будет вступать в силу поэтапно по четырем товарным группам: табачная продукция, молочная продукция, упакованная вода и пиво.