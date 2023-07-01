Сахаросодержащие напитки стали подакцизным товаром

С 1 июля в России вводится акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за 1 литр.

Предполагается, что дополнительные доходы федерального бюджета составят около 35 млрд ежегодно, отмечает ТАСС. Эти средства планируется направить на реализацию федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом.

Акциз не будет взимается с напитков, изготовленных и упакованных для сферы общественного питания. Кроме того, для малого и среднего бизнеса обязанность по уплате акциза вводится не с 1 июля, а с 1 октября 2023 года.