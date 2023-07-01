Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на биржевых торгах в европейской части России увеличилась с начала года более чем на 50%. Это следует из расчетов ТАСС, основанных на данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Так, цена бензина Аи-92 выросла за шесть месяцев на 59% и составила по итогам торгов 30 июня 57,785 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 54%, до 64,812 тыс. рублей за тонну. С начала мая стоимость этих видов топлива неоднократно обновляла рекордные значения.
При этом объем торгов бензином, согласно данным СПбМТСБ по состоянию на 27 июня, снизился с начала года на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 4,114 млн тонн. Объем реализации Аи-92 упал на 14,7%, до 2,525 млн тонн, а бензина Аи-95 - на 3,6%, до 1,556 млн тонн.