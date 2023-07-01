Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на биржевых торгах в европейской части России увеличилась с начала года более чем на 50%. Это следует из расчетов ТАСС, основанных на данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, цена бензина Аи-92 выросла за шесть месяцев на 59% и составила по итогам торгов 30 июня 57,785 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 54%, до 64,812 тыс. рублей за тонну. С начала мая стоимость этих видов топлива неоднократно обновляла рекордные значения.