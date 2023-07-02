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Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не должна отказываться от российского газа навсегда

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия не должна отказываться от российского газа навсегда. Об этом сообщает ТАСС.

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Кречмер подчеркнул, что немецкие власти должны приложить все усилия дипломатического решения конфликта на Украине.

«Я считаю важным сохранить сплоченность страны. Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена ... Мы должны сильнее делать ставку на дипломатию для прекращения войны на Украине. «Никогда больше России» — я не хочу больше слышать этого предложения», — подчеркнул премьер.

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Он добавил, что всегда будет на стороне канцлера ФРГ Олафа Шольца в поддержке Украины, но большая часть населения выступает за дипломатическое решение конфликта, так как средний класс и домохозяйства «не знают, как свести концы с концами».

Газета El Confidencial писала, что Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ).

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