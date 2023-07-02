В ФРГ рассказали, будут ли когда-нибудь покупать российский газ

«Я считаю важным сохранить сплоченность страны. Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена ... Мы должны сильнее делать ставку на дипломатию для прекращения войны на Украине. «Никогда больше России» — я не хочу больше слышать этого предложения», — подчеркнул премьер.