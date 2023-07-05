В начале дня среды, 5 июля, курс евро на Московской бирже достигал 98,31 рубля, что стало максимальным значением с 29 марта прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара вернулся на уровень выше 90 рублей, накануне он также достигал максимума за последние 15 месяцев. По состоянию на 10:42 доллар торгуется по 90,04 рубля, евро — 98,23 рубля.

Российский фондовый рынок двигается разнонаправленно. Индекс Мосбиржи находится на уровне закрытия накануне, индекс РТС падает на 0,4 процента.

Ослабление российской валюты ускорилось в последние две недели, что совпало по времени с мятежом ЧВК «Вагнер». В целом за последний год рубль подешевел в полтора раза.