Днем во вторник, 4 июля, курс евро на торгах Московской биржи превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара во время дневных торгов поднимался до 89,83 рубля, юаня - до 12,41 рубля.

В прошлую пятницу, 30 июня, евро на торгах Мосбиржи преодолел отметку в 97 рублей впервые с марта 2022 года. Доллара на торгах поднимался до 89,25 рубля. На торгах в понедельник, 3 июля, российская валюта укреплялась.

Инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган заявлял «Интерфаксу», что Центробанк не позволит рублю упасть слишком сильно. Причина - в инфляционных рисках, с которыми регулятор активно борется.

Если рубль продолжит падение, ЦБ может повысить ключевую ставку на следующем заседании, считает Коган.