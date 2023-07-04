Курс доллара достиг 90 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи днем во вторник, 4 июля, превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро ранее превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022-го.

В прошлую пятницу, 30 июня, евро на торгах Мосбиржи преодолел отметку в 97 рублей впервые с марта 2022 года. В понедельник, 3 июля, российская валюта укреплялась.

Инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган заявлял «Интерфаксу», что Центробанк может повысить ключевую ставку на следующем заседании, если рубль продолжит падение.