Цены на нефть выросли на 2% после падения
Стоимость нефти на мировом рынке 4 июля выросла на 2% после падения в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
К 18:16 цены сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 1,97% до 76,12 долларов за баррель. В то же время августовские фьючерсы нефти марки WTI поднялись на 2,02% до 71,2 доллара за баррель. Эксперты объяснили данный подъем переоценкой последних шагов Саудовской Аравии и России, передает «Прайм».
Напомним, что 3 июля королевство объявило о сокращении добычи топлива на один миллион баррелей в сутки, а РФ — о сокращении экспорта нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.
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