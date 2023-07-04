Цены на нефть выросли на 2% после падения

Стоимость нефти на мировом рынке 4 июля выросла на 2% после падения в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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К 18:16 цены сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 1,97% до 76,12 долларов за баррель. В то же время августовские фьючерсы нефти марки WTI поднялись на 2,02% до 71,2 доллара за баррель. Эксперты объяснили данный подъем переоценкой последних шагов Саудовской Аравии и России, передает «Прайм».