Цены на электричество в Европе упали ниже нуля

Цены на электричество в Европе в ходе торгов 4 июля упали ниже нуля из-за высокой производительности солнечных электростанций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные биржи Epex Spot SE, работающей в нескольких странах региона.

Например, в Германии, которая является крупнейшим рынком электроэнергии в Европе, цены достигали отрицательных уровней в период с 13:00 до 15:00 по местному времени. 5 июля падение цен ниже нуля ожидается на торгах в Германии, Дании и Нидерландах.

Отрицательные цены на электроэнергию становятся все более распространенным явлением в регионе, отмечает агентство, так как страны ЕС активно строят солнечные фермы ради сокращения спроса на неэкологичное ископаемое топливо.

Однако объем производства электроэнергии в Европе иногда сложно регулировать, особенно с учетом того, что правительства поощряют компании, использующие для этих целей возобновляемые источники энергии. В итоге порой электричества на рынке предлагается так много, что заводам оказывается дешевле доплачивать потребителям за его использование, чем останавливать производство на час или два.

Согласно исследованию HSBC Holdings, по итогам 2023 года в Европе установят новые солнечные панели общей мощностью до 60 гигаватт, что на треть больше прошлогоднего рекорда.