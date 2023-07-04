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Иран рассчитывает на увеличение поставок энергоносителей РФ

Членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества увеличит поставки российских энергоносителей в страну. Такое мнение высказал замглавы иранского МИД по экономической дипломатии Мехди Сафари. Его слова приводит «РИА Новости».

Иран рассчитывает на увеличение поставок энергоносителей РФ
© РИА Новости

Сафари уверен, что со вступление в ШОС Ирана «произойдут большие изменения».

«Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей. К счастью, остальные страны являются ее потребителями», — добавил он.

Ранее 4 июля Иран присоединился к ШОС в качестве полноправного члена объединения. Напомним, что организацию основали в 2001 году. На данный момент в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран.

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