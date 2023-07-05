Доллар превысил отметку в 90 рублей на торгах Московской биржи. По данным на 13.15 валюта торгуется на отметке 90,66 рубля.

Ранее днем во вторник доллар впервые с 28 марта 2022 года превысил 90 рублей. На максимуме валюта доходила до 90,2 руб., курс евро добирался до 98,28 руб. Однако в течение дня курс рубля вернулся на привычные значения: 89,18 руб. за долл., 97,4 руб. за евро.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин рассказал о последствиях сохранения курса российской валюты на текущих отметках в течение года. По его мнению, ослабевший рубль будет носить значимый проинфляционный вклад.