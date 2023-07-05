Оценена возможность роста курса доллара до 95 рублей и выше

На фоне негативного внешнего фона рубль будет сдавать позиции до тех пор, пока против этого не выступят монетарные власти, заявил «Прайму» аналитик BitRiver Вячеслав Антонов.

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Эксперт напомнил, что в марте 2022 года курс доллара уже превышал 120 рублей и не исключил его возвращения к этим позициям. По его словам, верхних границ для ослабления российской валюты нет. В Центробанке же пока не демонстрируют беспокойства из-за продолжающегося на этой неделе снижения курса. Так, первый зампред регулятора Ксения Юдаева связала динамику рубля с сокращением профицита торгового баланса, из-за которого доходы от экспорта сократились, а импорт наоборот вырос.

С другой стороны, по мнению Антонова, не в интересах Банка России позволять рублю продолжать обесцениваться, поскольку это чревато инфляционными рисками. В связи с этим аналитик назвал маловероятным достижение долларом отметки в 95 рублей в июле.