Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей

Курс евро на Мосбирже поднялся до 101 рубля впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара превысил отметку в 93 рубля.

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По состоянию на 7:23 евро торговался по 100,31 руб., однако позже стоимость валюты опустилась ниже 100 руб. К 7:25 курс евро составил 99,98 руб., но позже снова увеличился до 101.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала плавающий курс - благом, которое позволяет экономике РФ легче абсорбировать внешние шоки. По ее словам, существующая денежно-кредитная политика, включая плавающий курс и таргетирование инфляции, эффективная и сейчас.