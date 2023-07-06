Названо условие стабилизации курса доллара

Рубль может отыграть часть недавнего падения. С учетом фактора сезонности и при условии отсутствия новых, в том числе, внутриполитических, шоков национальная валюта может стабилизироваться в течение одного-двух месяцев. Об этом «Ленте.ру» рассказала ведущий аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.

«Фундаментально обоснованным в последнее время выглядит коридор колебаний доллара США в пределах 80-90 рублей. При этом за последние недели рубль заметно ослаб без принципиального изменения фундаментального фона. Здесь отчасти работает фактор геополитических рисков», — считает аналитик.

Она напомнила, что пару недель назад страна пережила события краткосрочной внутриполитической нестабильности, отчасти фактор движения капитала, отчасти спекулятивные операции. Она также подчеркнула, что с точки зрения долгосрочных ориентиров прогноз по курсу не изменился, речь идет только о рыночной волатильности.

«Мы полагаем, что рубль отыграет часть падения, но точного горизонта для обратного движения сказать невозможно. С учетом фактора сезонности речь может идти об одном-двух месяцах. Если не будет новых черных лебедей, в таком периоде можно будет увидеть возвратное движение курса рубля», — заключила собеседница «Ленты.ру».