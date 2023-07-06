Цены на органическую косметику выросли до 30%

После введения санкций производители натуральной косметики столкнулись с дефицитом сырья и нехваткой упаковки. Стоимость продукции увеличилась на 10-30%. Однако часть производителей отмечает, что ограничения их подтолкнули к разработке собственных технологий.

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Производители органической косметики столкнулись с нехваткой ингредиентов и были вынуждены менять рецептуры. К примеру, поменялись потоки поставок ПАВ (ПАВ - поверхностно-активные вещества, которые используют при создании шампуней и гелей для душа). В прошлом году их начали закупать с 30-процентной наценкой, поскольку многие компании использовали европейские компоненты.

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Кроме того, часть компаний пострадала от нехватки поставок биологически активных веществ (компоненты, которые питают и увлажняют кожу). Многие из производителей этих компонентов отказались работать с отечественными предпринимателями. Помимо этого, они стали запрещать отгружать свою продукцию в Россию из других стран, вводя санкции в отношении дистрибьюторов.

Ограничения подстегнули к разработке собственных методов производства, отмечает Кристина Серова, соосновательница "Краснополянской косметики". Ее компания начала создавать собственные эмульгаторы, чтобы не зависеть от поставок. Серова видит перспективу в развитии рынка активных веществ в России и изучении растений страны.

"Мы привыкли работать с тем, что дает мировой косметический рынок. На выставки все привозят экстракты кокоса, манго, которые не растут в России. Но если изучать растения нашей страны, бренды будут специализироваться на этом. Потому что все витамины синтезируются в растениях. Например, можно изучить как достать витамин С из шиповника", - уточняет она.

У Levrana в прошлом году был коллапс с сырьем, но поставки биологически активных веществ практически не поменялись, рассказал основатель компании Леонид Леврана. К примеру, алое вера компания закупает за рубежом. Поставки ингредиентов теперь все чаще проходят через параллельный импорт. Сейчас компания закупает компоненты с запасом на год вперед.

Упаковка

Производители сейчас переживают трудности с упаковкой товаров. Если раньше ее доставляли в течение двух месяцев, то теперь приходится ждать по полгода.

Кроме того, цена этикетки взлетела в два раза, поскольку начались проблемы с пленкой, рассказала Светлана Соколова, основательница Organic Zone.

"Поставки из Европы крайне затруднительны. Для некоторых компаний, производящих пленку этикеточную, вообще невозможны. Пришлось искать обходные пути", - отметила она.

Трудности с упаковкой во многом связаны с уплотнением рынка. После объявления об уходе западных брендов косметики, появилось большое количество новых предпринимателей, также стало гораздо больше СТМ, поясняет Серов. При этом иностранные производители продали свой бизнес, так что продукция, выпущенная на их предприятиях, продолжает оставаться на рынке в тех же объемах.

Продажи

Из-за проблем с упаковкой продажи брендов начали падать. В Levrana в прошлом году смогли исполнить только 50% заказов от оптовиков, но благодаря увеличению стоимости продукции на 10-30% существенных убытков удалось избежать.

В Organic Zone у основной канал продаж также составляют оптовые компании. Соколова отмечает, что многие из них не смогли оправиться от пандемии и начали закрываться, оставшиеся же пострадали после начала СВО. При этом в Organic Zone не стали поднимать цены на продукцию, решив пожертвовать маржинальностью.