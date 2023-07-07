Иностранные инвесторы купили рекордный объем турецких акций

Иностранные инвесторы купили рекордное за последние 2,5 года (31 месяц) количество акций турецких компаний на $1,1 млрд, подсчитали в Bloomberg. Это самый большой ежемесячный приток с ноября 2020 года.

Такая активность инвесторов вызвана надеждой на «возвращение к более ортдоксальной экономической политике» в Турции после того, как избранный на третий президентский срок Реджеп Эрдоган назначил двух новых руководителей — председательницу Центробанка Хафизе Гайе Эркан и министра финансов Мехмета Шимшека, которые раньше работали в крупных американских банках (Эркан — в Goldman Sachs и First Republic Bank, Шимшек — в лондонском отделении Merrill Lynch). Под «более ортодоксальным» подходом, как правило, понимают сдерживание инфляции путем повышения ключевой ставки (до назначения новой главы ЦБ Эрдоган в течение долгого времени вел политику пониженных ставок, провоцируя повышение уровня инфляции. — FM) и развитие рынка, в том числе за счет привлечения иностранного капитала. Именно постепенная «нормализация политики» повышает доверие инвесторов, которые готовы поддержать Эркан и Шимшека в модернизации экономической политики страны.

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И хотя в долларовом выражении турецкие акции упали на 6,2% из-за резкого падения лиры, в целом приток средств в июне повысил базовый индекс страны Borsa Istanbul 100 на 18% — это вывело акции страны в лидеры на глобальном фондовом рынке. Как заметил Bloomberg, последний раз зарубежные инвесторы проявляли такой интерес к акциям турецких компаний в ноябре 2020 года, когда Эрдоган назначил новым главой ЦБ Наджи Агбала, «неожиданно перейдя к более ортодоксальной политике», однако Агбал задержался на этой должности всего 4,5 месяца, поэтому «вновь обретенная уверенность» инвесторов в турецких акциях продлилась недолго.