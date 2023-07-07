Экс-зампред ЦБ объяснил, почему курс доллара не уйдет в трехзначное число

«Глобально курс рубля зависит от состояния торгового баланса. Чем больше валюты требуется импортерам — тем она на рынке дороже. Чем больше зарабатывают экспортеры и чем больше долларов и евро они конвертируют на внутреннем рынке — тем рубль будет сильнее. По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет», — отметил он.