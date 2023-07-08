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ЧП в Мексиканском заливе поднимает цены на нефть

Платформы нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе были повреждены в итоге пожара. Они играли важную роль в системе газодобычи. Об этом 7 июля сделали заявление главы госкорпорации. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “Известия”. В результате этого ЧП цены на нефть немного поднялись.

ЧП в Мексиканском заливе поднимает цены на нефть
© FBM.ru

Как считают руководители мексиканской корпорации Pemex, общие показатели фирмы заметно изменятся ввиду этого чрезвычайного происшествия.

Октавио Ромеро (Гендиректор компании Pemex) заявил массовой аудитории о том, что, учитывая важную роль этого объекта для нефтегазового предприятия, инцидент значительно повлияет на производство. Но технические специалисты изучают метод восстановления трубопроводов, соединений и проведения восстановительных работ. Слова бизнесмена приводятся в социальной сети Twitter. Стоит отметить, что главная причина происшествия до сих пор выясняется.

Анхель Сид (Директор по добыче и производству корпорации Pemex) указал, что через поврежденные платформы проходило 17 миллионов кубометров голубого топлива, добываемых на комплексе Cantarel.

Раньше в этот же день фирма объявила о гибели двух человек в итоге возгорания на платформе государственной нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Ещё один человек пропал без вести.

Раньше служба работы с прессой компании Pemex проинформировала о шести пострадавших в итоге возгорания на платформах, а также о том, что из 328 работников с газовых платформ был эвакуирован 321.

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