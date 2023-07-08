ЧП в Мексиканском заливе поднимает цены на нефть

Платформы нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе были повреждены в итоге пожара. Они играли важную роль в системе газодобычи. Об этом 7 июля сделали заявление главы госкорпорации. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “Известия”. В результате этого ЧП цены на нефть немного поднялись.

Как считают руководители мексиканской корпорации Pemex, общие показатели фирмы заметно изменятся ввиду этого чрезвычайного происшествия.

Октавио Ромеро (Гендиректор компании Pemex) заявил массовой аудитории о том, что, учитывая важную роль этого объекта для нефтегазового предприятия, инцидент значительно повлияет на производство. Но технические специалисты изучают метод восстановления трубопроводов, соединений и проведения восстановительных работ. Слова бизнесмена приводятся в социальной сети Twitter. Стоит отметить, что главная причина происшествия до сих пор выясняется.

Анхель Сид (Директор по добыче и производству корпорации Pemex) указал, что через поврежденные платформы проходило 17 миллионов кубометров голубого топлива, добываемых на комплексе Cantarel.

Раньше в этот же день фирма объявила о гибели двух человек в итоге возгорания на платформе государственной нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Ещё один человек пропал без вести.