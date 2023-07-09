Глава TotalEnergies предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

Европа предстоящей зимой может столкнуться с нехваткой газа. Об этом заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, передает телеканал CNews.

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Он отметил, что Евросоюз планирует полностью заполнить газовые хранилища к октябрю. «Но если зима будет холодной, этих запасов не хватит для удовлетворения потребности потребителей в газе в течение всего сезона», — предупредил топ-менеджер. Пуянне также допустил, что при неблагоприятном варианте придется покупать газ по завышенным ценам, поскольку, по его словам, «дружеских цен на рынке не бывает».