Песков: Кремль не видит угроз финансовой стабильности РФ
В колебаниях курса рубля нет угрозы финансовой стабильности России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что ситуацию, наоборот, видят даже лучше, чем можно было спрогнозировать.
«Что касается курса валюты - такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», - отметил представитель Кремля.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила ослабление рубля динамикой внешней торговли. По ее утверждению, положительный баланс операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше, чем те же показатели в прошлом году.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, сейчас курс рубля находится не на оптимальных уровнях, нужно ждать его укрепления. По его мнению, он не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в 2022 году.