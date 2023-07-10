В колебаниях курса рубля нет угрозы финансовой стабильности России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуацию, наоборот, видят даже лучше, чем можно было спрогнозировать.

«Что касается курса валюты - такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», - отметил представитель Кремля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила ослабление рубля динамикой внешней торговли. По ее утверждению, положительный баланс операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше, чем те же показатели в прошлом году.