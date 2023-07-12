Биржевая цена бензина марки "Регуляр-92" по национальному индексу, который учитывает среднюю цену во всех регионах России, обновила исторический максимум, впервые поднявшись выше 60 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина Аи-92 выросла на 0,47%, до 60,017 тыс. рублей за тонну.

При этом в европейской части России, где через биржу проходят наибольшие объемы топлива, цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,63%, до 59,816 тыс. рублей за тонну, что также является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 11 июля, - тогда стоимость Аи-92 достигла 59,551 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал на 0,7%, до 66,556 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,47%, до 52,335 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 4,57%, до 20,392 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов выросла на 0,53%, до 65,391 тыс. рублей за тонну.