Биржевая цена на нефть в России резко выросла

В понедельник, 10 июля, в рамках торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) партия нефти объемом девять тысяч тонн была продана по цене 416,25 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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При курсе доллара в районе 91 рубля, который наблюдается в последние дни, такая сумма означает цену в 69 долларов за баррель. Это на девять долларов выше потолка цен, введенного западными странами. Санкции не влияют на поставки внутри страны, однако с момента введения ограничений динамика цен на СПбМТСБ примерно совпадала с поставками на экспорт.

Еще 30 июня баррель нефти на площадке стоил 57 долларов. По оценкам российского Минфина, средняя стоимость основного экспортного сорта Urals в июне составила 55,28 доллара. О видимых причинах для резкого роста цен внутри страны не сообщалось.

Ранее Минфин определился с планами корректировки параметров налогообложения в нефтяной отрасли, что позволит повысить сборы в бюджет на сотни миллиардов рублей ежемесячно. Среди них — снижение в два раза демпферных выплат нефтяникам за сдерживание цен на топливо внутри страны, перенос налогового вычета в 20 процентов от ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на несколько лет, а также возможность взимать налоги за поставки на экспорт в отрыве от их реальной стоимости.