Экономист рассказала, стоит ли ждать евро и доллар за 60 рублей

Устойчивость российской валюты зависит от многих факторов, уверена профессор кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская. По ее словам мнению, в ближайшее время не стоит ждать более выгодного курса евро и доллара.

- Есть несколько факторов, которые влияют на курс рубля: фундаментальные, спекулятивные, а также краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, - подчеркнула она.

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Итак, фундаментальные и долгосрочные факторы: весь мир постепенно переходит к зеленой энергетике и отказывается от углеводородов, а именно они до сих пор играют важную роль в структуре экспорта российской экономики. И хотя некоторые страны по-прежнему активно потребляют российский газ (например, по данным Ружанской, Испания за квартал нарастила показатель на 30 процентов), в целом объемы торговли топливом сокращаются.

На курс рубля влияют среднесрочные факторы, такие как налоговый период: он подстегивает спрос на иностранную валюту, ее становится меньше, рублевая денежная масса остается прежней.

"Соответственно, на один доллар приходится больше рублей, и рубль падает", - пояснила профессор.

Еще один важный фактор - выход иностранных компаний из российского бизнеса.

- Владельцы предприятий продают свои активы за валюту, что приводит к повышенному спросу на доллары и евро. Иностранцы хотят иметь на руках не рубли, следовательно, чтобы приобрести активы, которые стоят миллиарды, необходимо сгенерировать эту денежную массу и выдать ее за пределы Российской Федерации. Этот процесс также давит на рубль, может затянуться на год или, возможно, дольше, - говорит Ружанская.

Свою роль играет также импорт, который восстанавливается и растет после того, как просел в прошлом году. А импортерам необходима валюта, и спрос на нее увеличивается вместе с ростом импорта.

Есть и психологическая сторона: рынок перегрет, у людей наблюдается нервозность.