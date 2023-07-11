Экономист рассказала, стоит ли ждать евро и доллар за 60 рублей
Устойчивость российской валюты зависит от многих факторов, уверена профессор кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская. По ее словам мнению, в ближайшее время не стоит ждать более выгодного курса евро и доллара.
- Есть несколько факторов, которые влияют на курс рубля: фундаментальные, спекулятивные, а также краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, - подчеркнула она.
Итак, фундаментальные и долгосрочные факторы: весь мир постепенно переходит к зеленой энергетике и отказывается от углеводородов, а именно они до сих пор играют важную роль в структуре экспорта российской экономики. И хотя некоторые страны по-прежнему активно потребляют российский газ (например, по данным Ружанской, Испания за квартал нарастила показатель на 30 процентов), в целом объемы торговли топливом сокращаются.
На курс рубля влияют среднесрочные факторы, такие как налоговый период: он подстегивает спрос на иностранную валюту, ее становится меньше, рублевая денежная масса остается прежней.
"Соответственно, на один доллар приходится больше рублей, и рубль падает", - пояснила профессор.
Еще один важный фактор - выход иностранных компаний из российского бизнеса.
- Владельцы предприятий продают свои активы за валюту, что приводит к повышенному спросу на доллары и евро. Иностранцы хотят иметь на руках не рубли, следовательно, чтобы приобрести активы, которые стоят миллиарды, необходимо сгенерировать эту денежную массу и выдать ее за пределы Российской Федерации. Этот процесс также давит на рубль, может затянуться на год или, возможно, дольше, - говорит Ружанская.
Свою роль играет также импорт, который восстанавливается и растет после того, как просел в прошлом году. А импортерам необходима валюта, и спрос на нее увеличивается вместе с ростом импорта.
Есть и психологическая сторона: рынок перегрет, у людей наблюдается нервозность.
- Поэтому в ближайшем будущем я бы не рекомендовала покупать валюту. С другой стороны, если в августе ничего не случится, мы сможем наблюдать откат. Готовиться к тому, что валюта вернется к 60 рублям, я бы не стала. Будет хорошо, если она вернется к 80, - резюмирует Людмила Ружанская.