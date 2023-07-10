ЦБ назвал причину ослабления рубля в июне

Падение курса рубля по отношению к доллару США на 10,4% в июне 2023 года было обусловлено снижением объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, сообщили в пресс-службе Банка России. Доклад опубликован на официальном сайте регулятора.

В мае рубль ослаб к доллару на 1%, в июне, на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта, падение продолжилось и достигло 10,4%, отмечается в докладе.

В ЦБ уточнили, что объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в июне снизился с $9,1 млрд до $7 млрд.

Влияние вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» на курс рубля оказалось «незначительным,» заметили в ЦБ.