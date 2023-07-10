Курс евро упал ниже 100 рублей

Курс евро упал до 99,4 рубля. Еще в начале дня он стоил 100,6 рубля, сообщают данные Московской биржи.

К вечеру 10 июля евро по отношению к рублю стоит 99,4 рубля. Уточняется, что стоимость доллара упала до 90,4 рубля, а цена юани снизилась до 12,5 рубля, говорится в данных Мосбиржи.