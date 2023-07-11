Цены на бензин в России обновили исторический рекорд

Стоимость бензина в России обновила исторический рекорд во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 11 июля.

С начала лета марка Аи-92 обновила уже несколько рекордов и впервые преодолела планку в 59 тысяч рублей. На максимуме цена тонны бензина росла на 0,41 процента, до 59,442 тысячи рублей. Стоимость тонны бензина премиум-марки АИ-95 увеличилась на 0,24 процента, до 66,14 тысячи рублей — ниже рекорда в 67 380 рублей, установленного в середине июня.

Стоимость летнего дизельного топлива поднялась до 0,13 процента, его стоимость составила 51,87 тысячи рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 2,31 процента, до 64, 94 тысячи рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) стали дороже на 0,9 процента, их цена выросла до 17,66 тысячи рублей. Мазут подорожал на 5,56 процента, до 19,5 тысячи рублей за тонну.

Ранее власти призвали российских нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке даже в ущерб выгоде. Вице-премьер Александр Новак обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива». Также он распорядился разработать механизм квотирования экспорта нефтепродуктов.

Одновременно с этим в правительстве решили сократить выплаты по демпферному механизму, призванному сдерживать цены на топливо. Их снизят на четверть, с 103,5 до 78,6 миллиарда рублей в месячном выражении. По сравнению с прошлогодними показателями выплаты упали втрое: ранее они составляли 219,6 миллиарда рублей.