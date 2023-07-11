ОПЕК отчитался о нефтяных доходах стран за 2022 год

Доходы 13 стран ОПЕК по итогам 2022 года выросли на 54%, до $873,57 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

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Отмечается, что поставки выросли почти на 9%. При этом Саудовская Аравия, которая является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК увеличила выручку в 1,6 раза, до $326,3 миллиарда, ОАЭ нарастили выручку в 1,7 раза — до $94,7 млрд, а Ирак — 1,5 раза, до $120,57 млрд.

Ранее правительство Саудовской Аравии на заседании подтвердило намерение активизировать меры в рамках ОПЕК+ для поддержания стабильности рынка нефти.