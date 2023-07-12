Цена российской нефти приблизилась к установленному G7 потолку

Цена барреля флагманской марки российской нефти Urals поднялась до предела потолка, установленного странами G7, и составила 59,98 доллара (порог - 60 долларов). Если Urals преодолеет этот рубеж, Россия докажет, что может поставлять свою нефть покупателям по всему миру без помощи западных компаний, отмечает Bloomberg.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.

Потолок цен не касается нефти, прошедшей обработку за пределами России, и нефти, доставка которой не связана с морским транспортом.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.

Bloomberg подчеркивает, что рост цен на Urals выше 60 долларов за бочку может продемонстрировать несостоятельность западных санкций.