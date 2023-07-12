Цена российской нефти приблизилась к установленному G7 потолку

Цена российской нефти Urals приблизилась к установленному G7 потолку
Цена барреля флагманской марки российской нефти Urals поднялась до предела потолка, установленного странами G7, и составила 59,98 доллара (порог - 60 долларов). Если Urals преодолеет этот рубеж, Россия докажет, что может поставлять свою нефть покупателям по всему миру без помощи западных компаний, отмечает Bloomberg.
Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.
Потолок цен не касается нефти, прошедшей обработку за пределами России, и нефти, доставка которой не связана с морским транспортом.
Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.
Bloomberg подчеркивает, что рост цен на Urals выше 60 долларов за бочку может продемонстрировать несостоятельность западных санкций.
Издание отметило, что санкции уже спровоцировали появление «теневого флота» - стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Глава направления морского и авиационного страхования Lloyd's of London Нил Робертс заявлял, что эти танкеры «работают за пределами долларовой системы и подрывают усилия Запада».