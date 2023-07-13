Цена на российскую нефть впервые превысила установленный G7 потолок

Стоимость российского сорта нефти Urals впервые превысила потолок цен в 60 долларов за баррель, который установили страны G7 и Евросоюз. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus, в порту Новороссийска цена энергоносителя сейчас составляет 60,78 долларов за баррель.

По информации Argus, на 1 июня стоимость Urals составляла 52 доллара за баррель. К 21 июня она поднялась до 55,1 доллара за баррель, после чего снова снизилась до 52 долларов за баррель. Снова цена выросла 30 июня, до $54,1 за баррель, а к 12 июля достигла текущего уровня.

По словам главы отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Ричарда Бронза, продолжать грузоперевозки сырой нефти из России позволяют значительное расширение теневого флота танкеров, а также появление альтернатив западным страховщикам и способам оплаты.

Напомним, что в декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из РФ в 60 долларов. Также с 5 февраля 2023 года стал действовать потолок для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом — 100 и 45 долларов за баррель соответственно.