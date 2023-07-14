Аналитики рассказали, что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

В пользу рубля сыграют Минфин и Банк России, нефтяному рынку полегчало после новостей о мировой экономике, индекс Мосбиржи нацелился на взятие психологической отметки. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

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Рубль

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Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 88-92 за доллар, 99-103 за евро, 12,4-12,9 за юань.

Поддержку рублю окажет повышение нефтяных цен Brent к $80 за баррель и российской нефти Urals к $60 за баррель благодаря улучшению настроений на мировых рынках и сокращению нефтедобычи со стороны ключевых стран ОПЕК+.

Напомним, что одним из факторов ослабления рубля в июне стало снижение профицита торгового баланса РФ. При этом сальдо текущего счета платежного баланса, по данным Банка России, в июне и вовсе стало отрицательным впервые с лета ковидного 2020 года.

Среднесрочную поддержку рублю могут оказать итоги заседания Банка России в ближайшую пятницу. Мы ожидаем, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 8% годовых и сохранит жёсткий сигнал о готовности повысить ставку на следующих ближайших заседаниях.

В целом это решение соответствует ожиданиям рынка и поэтому в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля. Однако если Банк России пойдёт на более крупное повышение ставки - на 75 б.п. или 100 б.п. - то это сразу может привести к укреплению рубля примерно на 0,5%.

В среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведёт к росту ставок по депозитам и доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль.

Также в пользу рубля останутся валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Минфин ежедневно продаёт юани в объеме 1,7 млрд руб. для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

В то же время давление на рубль продолжат оказывать повышенный спрос на валюту для вывода капитала, для закупки импорта и зарубежных летних отпусков, а также геополитические и бюджетные риски.

Нефть

- Нефтяной рынок демонстрирует рост благодаря улучшению перспектив для мировой экономики. Данные о значительном замедлении инфляции в США подтверждают, что ФРС США может ограничиться лишь еще одним повышением базовой процентной ставки в текущем году, после чего возьмет паузу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Доллар начал резко дешеветь по отношению к большинству конкурентов, что позитивно отразилось и на стоимости нефти. Поддержка также исходила из Китая, где власти продолжили вводить стимулирующие меры для поддержки девелоперов. Вместе с сокращением добычи и экспорта нефти Саудовской Аравией и РФ, перспектива мягкой посадки экономики США выглядит позитивно для будущего спроса на сырье.

На фоне таких поддерживающих новостей инвесторы игнорировали прочие новости, которые играли против роста цен на "черное золото". В частности, коммерческие запасы нефти в США выросли значительно сильнее ожиданий (5,9 млн баррелей против прогноза в 0,5 млн баррелей), однако добыча снизилась на 0,1 млн баррелей в сутки до 12,3 млн баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год на 220 тысяч баррелей в сутки до 2,2 млн баррелей в сутки, что, однако, по-прежнему выглядит высоко.

Ежемесячный отчет ОПЕК указал на сохранение дефицита предложения на рынке в июне, сопоставимого с майскими цифрами. Цены на нефть имеют все шансы закрепиться выше уровня в $80 за баррель. Позитивная реакция рынков на замедление инфляции в США в июне может быть растянута во времени, поскольку значительно смягчает риски рецессии. Предпринятые меры Саудовской Аравии и РФ по сокращению экспорта в августе также продолжат позитивно влиять на расстановку сил нефтяного рынка.

На это фоне ожидаем краткосрочного диапазона по сорту Brent в $80-85 за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок акций на минувшей неделе дотянулся до годовых вершин выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост цен на нефть, улучшение общерыночных настроений и сохраняющаяся слабость рубля стали триггерами повышательного импульса.

Глобальный риск-аппетит улучшился после выхода позитивной статистики по инфляции в США - темпы роста потребительских цен и цен производителей в июне снизились сильнее прогнозов, а это потенциально приближает пик цикла повышения процентных ставок ФРС. На этом фоне индекс доллара DXY отступил ниже 100 пунктов, дав шанс улучшить позиции сырьевым товарам и другим риск-активам.

Слабость рубля оказывала поддержку прежде всего тяжеловесным акциям экспортеров и сырьевиков, занимающих более 50% в индексе МосБиржи. Однако будущая неделя может принести укрепление российской валюты на фоне приближения налогового периода, спада доллара на мировом рынке и повышения сырьевых котировок. Доллар может устойчиво закрепиться ниже 90 рублей, евро - опуститься под отметку 100. Валютный фактор может вызвать паузу в росте. Краткосрочно возможны локальные волны фиксации прибыли из-за накопленной технической перегретости - все же рынок довольно долго находится у многомесячных вершин, и соблазн инвесторов зафиксировать прибыль по многим инструментам растет. Тем не менее, мы считаем, что просадки могут оперативно выкупаться. Факторы в пользу сохранения растущего тренда со среднесрочной целью по индексу Мосбиржи на 3000 пунктов остаются - это быстрое восстановление и адаптация российской экономики к новым внешним условиям, высокая дивидендная доходность рынка, привлекательное соотношение среднего P/E по нашим компаниям, возврат компаний к раскрытию информации и все большая вовлеченность частных инвесторов.

Ключевым событием недели на российском рынке будет заседание Банка России 21 июля. Усиление инфляционного давления на фоне роста госрасходов и ослабление рубля - это факторы, делающие практически неизбежным повышение Центробанком ключевой ставки, причем, возможно, более чем на 50 б.п. Это будет позитивно для нацвалюты, но умеренно негативно для акций, поскольку рост ставки транслируется в удорожание кредитования.

Операционные результаты за второй квартал 2023 года 18 июля представят ММК и X5 Group. В США продолжит набирать обороты сезон корпоративных отчетностей в США. Финансовые результаты за второй квартал 2023 года представят Bank of America, Morgan Stanley, The Charles Schwab (вторник), Tesla, Netflix, IBM, Goldman Sachs (среда), Taiwan Semiconductor, J&J, Abbott Labs, Philip Morris (четверг), American Express, Schlumberger (пятница). Из важной макростатистики и экономических публикаций недели выделим блок макроданных по КНР, включая оценку ВВП за второй квартал 2023 года и данные по безработице в июне (понедельник), сведения по розничным продажам и промпроизводству в США за минувший месяц (вторник), финальную оценку ИПЦ еврозоны, информацию по новостройкам в США за прошлый месяц (среда), недельный отчет по первичным заявкам американцев на получение пособий по безработице и данные по рынку вторичного жилья в США (четверг).