Эксперт рассказал, что будет с курсами доллара и евро на следующей неделе

На следующей неделе курс рубля укрепится: доллар будет торговаться на уровне 88-92 руб., евро — 99-103 руб. Такой прогноз «Российской газете» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Поддержку рублю окажет повышение нефтяных цен Brent к $80 за баррель и российской нефти Urals к $60 за баррель благодаря улучшению настроений на мировых рынках и сокращению нефтедобычи со стороны ключевых стран ОПЕК+», — сказал он.

По его мнению, в среднесрочной перспективе поддержку нацвалюте может оказать повышение Центробанком ключевой ставки. Финансист не исключил, что 21 июля ЦБ увеличит ее на 0,5 процентных пункта до 8% годовых. В случае, если регулятор сделает более серьезный шаг повышения — на 0,75 п.п. — курс рубля может укрепиться на 0,5%, отметил Васильев.

Валютные интервенции в рамках бюджетного правила — продажа Минфином юаней — также оказывают поддержку рублю. Ежедневно министерство продает китайскую валюту в объеме 1,7 млрд руб.

Васильев назвал факторы, которые продолжают оказывать давление на рубль. Среди них — повышенный спрос на валюту, геополитические и бюджетные риски.