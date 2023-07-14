Clearstream предупредил о возможной блокировке российских евробондов
Международный депозитарий Clearstream (Люксембург) предупредил, что может заблокировать на счетах клиентов еврооблигации, выпущенные российскими компаниями или связанными с ними структурами и учитывающиеся в Clearstream, если эмитенты рассчитываются по ним альтернативными способами. Такое обновление появилось на сайте депозитария 1 июня, первыми на него обратили внимание «Ведомости».
К альтернативным способам расчетов с держателями таких еврооблигаций Clearstream относит:
- Частичные или полные платежи по бумагам в российских рублях, то есть изменение валюты платежа;
- Обратный выкуп (buyback) облигаций;
- Замещение еврооблигаций, учитываемых в международном депозитарии, на локальные российские бумаги.
Так, Clearstream просит держателей учитываемых в депозитарии бумаг уведомлять его об альтернативном платеже или намерении его зачислить на счета клиента в других депозитариях. В частности, держателям нужно отправить в Clearstream сообщение в свободном формате (пример оформления указан на сайте депозитария), которое должно содержать следующие пункты:
- Персональные данные держателей бумаг, в пользу которых совершен платеж;
- Размер выплаченной суммы и валюта, в которой был произведен альтернативный платеж;
- Дата получения платежа.
Таким образом Clearstream хочет «избежать двойного платежа в этом сценарии». В обновлении от 1 июня 2023 года также говорится, что депозитарий «может заблокировать ценные бумаги на счете клиента», однако в сообщении не уточняется, в каком случае может последовать блокировка бумаг.
Как предположила соруководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Кира Винокурова в разговоре с «Ведомостями», выплата по евробондам, учитываемым в Clearstream, на счет не в этом депозитарии может привести к двойному платежу, если держатель этих облигаций получит лицензию Минфина Люксембурга о том, что расчеты не противоречат санкциям, — в таком случае клиент может получить выплаты по этим бумагам от Clearstream и альтернативный платеж от российского (или связанного с российской компанией) эмитента.
Партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин согласен, что таким образом международный депозитарий хочет исключить нарушения «на стороне» и неосновательное обогащение. По его мнению, Clearstream также может воспринимать альтернативные способы выплат по бумагам как обход санкций. Депозитарий в своем сообщении действительно акцентирует внимание клиентов на том, что они обязаны соблюдать «любые применимые санкции», в том числе ограничения со стороны Европейского Союза, которое запрещает сознательно участвовать в обходе санкций.