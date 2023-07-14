Clearstream предупредил о возможной блокировке российских евробондов

Международный депозитарий Clearstream (Люксембург) предупредил, что может заблокировать на счетах клиентов еврооблигации, выпущенные российскими компаниями или связанными с ними структурами и учитывающиеся в Clearstream, если эмитенты рассчитываются по ним альтернативными способами. Такое обновление появилось на сайте депозитария 1 июня, первыми на него обратили внимание «Ведомости».

К альтернативным способам расчетов с держателями таких еврооблигаций Clearstream относит:

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Частичные или полные платежи по бумагам в российских рублях, то есть изменение валюты платежа;

Обратный выкуп (buyback) облигаций;

Замещение еврооблигаций, учитываемых в международном депозитарии, на локальные российские бумаги.

Так, Clearstream просит держателей учитываемых в депозитарии бумаг уведомлять его об альтернативном платеже или намерении его зачислить на счета клиента в других депозитариях. В частности, держателям нужно отправить в Clearstream сообщение в свободном формате (пример оформления указан на сайте депозитария), которое должно содержать следующие пункты:

Персональные данные держателей бумаг, в пользу которых совершен платеж;

Размер выплаченной суммы и валюта, в которой был произведен альтернативный платеж;

Дата получения платежа.

Таким образом Clearstream хочет «избежать двойного платежа в этом сценарии». В обновлении от 1 июня 2023 года также говорится, что депозитарий «может заблокировать ценные бумаги на счете клиента», однако в сообщении не уточняется, в каком случае может последовать блокировка бумаг.

Как предположила соруководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Кира Винокурова в разговоре с «Ведомостями», выплата по евробондам, учитываемым в Clearstream, на счет не в этом депозитарии может привести к двойному платежу, если держатель этих облигаций получит лицензию Минфина Люксембурга о том, что расчеты не противоречат санкциям, — в таком случае клиент может получить выплаты по этим бумагам от Clearstream и альтернативный платеж от российского (или связанного с российской компанией) эмитента.