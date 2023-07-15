В Польше шокировались объемами ввозимого с Украины зерна

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак назвал шокирующими объемы ввозимого в Польшу с Украины зерна. Его слова приводит Rzeczpospolita.

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В материале отмечается, что неконтролируемый импорт сельхозпродукции, хлынувший в страну, привел к многочисленным протестам местных фермеров.

Артышак отметил, что количество ввезенного с Украины пшеницы за минувший год превысило аналогичный показатель 2021 года в 168 раз, ввоз кукурузы вырос в 300 раз. В первые четыре месяца 2023 года было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в прошлом году.

«Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», — сказал профессор.

Он отметил, что закупщики пока не подписывают контракты, рассчитывая на отмену введенного Евросоюзом запрета на импорт зерновых в ряд стран, чтобы покупать зерно еще дешевле. По его словам, такое развитие ситуации станет крахом для польских фермеров.