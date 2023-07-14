Польша задумалась о запрета импорта украинской малины и клубники

Польша хочет запретить импорт малины и клубники с Украины
Варшава направит в Еврокомиссию просьбу наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники из Украины из-за дестабилизации внутреннего рынка в стране. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает «РИА Новости».
По его словам, в 2022 и начале 2023 года в страну стало поступать значительно больше замороженной клубники и малины из Украины.
«Это создает большие трудности для польских производителей и очень серьезно дестабилизирует рынок», — сказал Телюс.
В связи с этим Варшава приняла решение обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику в список товаров, «охваченных превентивными мерами, то есть ввести запрет на их импорт с Украины». Соответствующее письмо в ЕК передадут в ближайшее время, отметил Телюс.