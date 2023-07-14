Польша задумалась о запрета импорта украинской малины и клубники

Варшава направит в Еврокомиссию просьбу наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники из Украины из-за дестабилизации внутреннего рынка в стране. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает «РИА Новости».

По его словам, в 2022 и начале 2023 года в страну стало поступать значительно больше замороженной клубники и малины из Украины.

«Это создает большие трудности для польских производителей и очень серьезно дестабилизирует рынок», — сказал Телюс.