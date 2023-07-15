В России лососевая рыба и икра стали дороже, чем  в остальном мире

Сергей Миронов омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» «Рестораны практически не работают с российской рыбой за редким исключением, они ориентированы на норвежского лосося, чилийского, фарерского. Это выращенная рыба, и в ресторанах российской рыбы практически не встречается. Скажем, у меня бренд «Мясо и рыба» работает только на российской рыбе, это скорее исключение. Но даже наши рестораны с этой проблемой сегодня не столкнутся, там принцип закупок несколько иной: рыба закупается после путины один раз, вся замороженная, вся в морозилках. Дикая рыба только такая бывает, она бывает только в морозилках, и весь год ею торгуют. То есть плечо слишком большое для того, чтобы в один день поднимать цены. Рыба закуплена, и сейчас будет закуплена новая рыба после путины, и после того, как она будет закуплена, будет понятно, надо ли поднимать цены. Сегодняшний скачок цен спекулятивный, поднялся доллар, и очень часто поставщики, продавцы одновременно с ростом курса доллара начинают задирать цены, это продажа в данном случае не рыбаков, они свою рыбу либо продали очень давно, либо еще не начали продавать. Сейчас идет путина, путина в этом году хорошая, мощная, у нас очень много рыбы, больше, чем в прошлом году. Никаких предпосылок для роста цены на российскую рыбу, кроме спекулятивного фактора, на сегодняшний день нет. Зависят отчасти от доллара именно комплектующие, материалы, но не напрямую. Икры сейчас будет огромное количество, и цены неизбежно поползут вниз».