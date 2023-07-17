Курс евро превысил 102 рубля

Рубль в понедельник утром демонстрирует снижение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 102 рубля впервые с 6 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 09:21 мск курс европейской валюты поднимался на 0,86%, до 102,08 рубля. К 09:26 мск курс евро был на отметке в 102,03 рубля (+0,82%). Курс доллара повышался на 0,84%, до 90,82 рубля, юаня - на 0,24%, до 12,65 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Российской газете», что на текущей неделе курс доллара будет торговаться на уровне 88-92 руб., евро — 99-103 руб.