В Брюсселе назвали последствия остановки зерновой сделки

"Прекращение зерновой инициативы и экспорта зерна с Украины по морю приведет к перегрузке линий солидарности (речные и сухопутные маршруты с Украины в приграничные страны ЕС для вывоза аграрной продукции - прим. ТАСС). Это потребует практически удвоения объемов экспорта по суше. Новый приток зерна приведет к затовариванию рынков в Европе и новому падению закупочных цен на зерно. Это может вызвать новые запреты на поставки зерна с Украины", - сказал дипломат.