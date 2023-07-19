Акции Microsoft рекордно подорожали

Акции Microsoft к закрытию торгов во вторник, 18 июля, подорожали до рекордного уровня после того, как технологический гигант объявил цену подписки на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в пакете офисных программ. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Стоимость акций увеличилась на 3,98 процента, до 359,49 доллара. Предыдущий максимум был отмечен 15 июня, тогда торги закрылись на отметке 348,10 доллара. За год акции Microsoft подорожали примерно на 50 процентов.

Подписка Microsoft Copilot добавляет искусственный интеллект в пакет Microsoft 365 и такие популярные офисные продукты компании, как Word, Excel и Teams. Ее стоимость составит 30 долларов в месяц, что может увеличить ежемесячную плату для корпоративных клиентов на 83 процента, принося Microsoft дополнительный доход за счет регулярных подписок, отметили в CNBC.

Microsoft Copilot сможет создавать презентации и электронные письма, предлагать письменные подсказки, подводить итоги совещаний и сортировать входящие сообщения. Сейчас программу тестируют около 600 корпоративных клиентов, таких как Goodyear и General Motors, при этом Microsoft не сообщил, когда ИИ будет доступен широкой публике.

Американская корпорация также развивает генеративный искусственный интеллект за счет многомиллиардных инвестиций в OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT.