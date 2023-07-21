Аналитик объяснил резкий рост цен на бензин в России

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему цены на бензин в стране растут по максимальной планке.

Он сообщил, что цены на бензин выросли из-за появления экспортных аналогов, подорожания нефти и нефтепродуктов. По его словам, ситуация вернулась к позициям, которые были до 2022 года. На стоимость топлива также повлияло ослабление курса рубля.

Аналитик предположил, что таких скачков цен получится избежать, если отменить топливный демпфер. По его словам, этот механизм не работает по задуманным правилам, поэтому его постоянно пересматривают. С помощью демпфера «очень легко манипулировать ценой и говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать».

— Если мы хотим этот вопрос решить, то необходимо демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет, — заключил эксперт в беседе с Ura.ru.