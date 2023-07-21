Аналитик назвал условие роста курса доллара до 120 рублей

В случае глобального кризиса курс доллара может устремиться к отметке в 120 рублей. Об этом РИА Новости заявил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

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«Рост курса доллара к 120 рублям в текущих условиях видится маловероятным, и для такого существенного ослабления рубля понадобится реализация отдельных рисков. Прежде всего, к ним можно отнести наступление полноценного финансового кризиса в развитых странах», — отметил Григорьев.

По его словам, глобальный финансовый рынок пока закладывает вероятность роста ключевой ставки ФРС США. Однако рынок труда в Штатах достаточно перегрет, а рост инфляции может быть более сильным, чем ожидается в прогнозах.

Он добавил, что на фоне этих условий американский регулятор может продолжить ужесточение своей политики, что вскроет новые проблемы в банковском секторе. В этом случае цены на глобальном товарном рынке будут падать, что усилит давление на рубль. Однако такой сценарий маловероятен, так как снижение темпов экономического роста в ряде стране не означает начало рецессии. Но определенная волатильность на рынке будет присутствовать.