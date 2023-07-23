Банки начали повышать ставки по вкладам

Аналитики прогнозируют, что после решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 8,5% годовых, российские банки также поднимут проценты по вкладам. Первыми этот шаг уже сделали четыре крупные финансовые организации: Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Альфа-банк. Об этом информируют “Ведомости”.

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Начиная с 24 июля, Сбербанк и Альфа-банк предложат своим клиентам максимальную ставку в 10% годовых. Минимальная сумма депозита в Сбербанке будет составлять 100 тысяч рублей на срок от месяца. В Альфа-банке, наибольшую прибыль смогут получить те, кто положит деньги на 36 месяцев, при условии, что сумма депозита будет не менее 10 тысяч рублей.

Росбанк уже с 21 июля повысил ставку, однако она динамична и зависит от условий депозита. С 22 июля Росбанк также увеличит процент по некоторым вкладам. Клиенты, открывающие накопительные счета на 6, 12 и 36 месяцев, смогут получать до 10,75% годовых. Остальные банки в настоящее время изучают рынок и потребности клиентов, и могут также производить корректировки процентных ставок по вкладам.

Единственным исключением является “Ренессанс банк”, который пока не планирует изменений в ставках. Согласно подсчетам Центробанка, в начале июля максимальная ставка по вкладам в рублях составляла 7,82% годовых, что является основным вариантом для большинства российских депозитов.