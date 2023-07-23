Финансист спрогнозировал в августе укрепление рубля к доллару и евро

Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research, прогнозирует некоторые изменения в курсе рубля в августе 2023 года, которые будут влиять на интересы инвесторов. Об этом информирует “Российская газета“.

Внешние факторы, такие как цена на нефть и санкции, продолжают оказывать значительное влияние на биржевые котировки российской валюты. Поэтому при прогнозировании курса рубля следующего месяца необходимо учитывать как внутренние, так и мировые экономические тенденции,отметил он.

Общий прогноз на август говорит о том, что рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро. Этот прогноз обоснован улучшением политической и экономической ситуации в России. Ожидается, что макроэкономическая ситуация в стране улучшится, что будет положительно сказываться на курсе рубля.

Важным фактором, способствующим укреплению национальной валюты, является денежно-кредитная политика Центрального Банка России. Недавно ЦБ повысил учетную ставку, что делает инвестиции в рублей более привлекательными. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему укреплению котировок рубля.

Влияние на курс доллара и евро также оказывает денежно-кредитная политика ведущих центробанков мира, которые повышают учетные ставки в своих странах. Это приводит к росту стоимости заимствований и снижению спроса на доллар и евро на мировых биржах.

Ожидается, что в августе 2023 года цены на нефть на мировом рынке вырастут, так как Саудовская Аравия и Россия сократят добычу. Снижение предложения при неизменном спросе будет благоприятным для российской экономики и курса рубля, так как высокая цена на нефть увеличивает валютные поступления от экспорта и способствует укреплению национальной валюты.