В США заявили о победе России за влияние на мировые нефтяные рынки

Как отметили американские журналисты, Москва одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. Они напомнили, что в последние дни цена на нефть торговалась выше западного ценового потолка, который был введен для того, чтобы лишить РФ средств на специальную военную операцию (СВО) на Украине.