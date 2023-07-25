Цены на пшеницу на бирже в Чикаго обновили пятимесячный рекорд

Цены на пшеницу обновили максимум с середины февраля
Пшеница выросла в стоимости до максимума с середины февраля из-за опасений сокращения поставок из черноморского региона, фьючерсы на зерновую культуру в Чикаго выросли в цене примерно на 2,7 процента, достигнув 7,7725 доллара за бушель.
Пшеница в последнее время дорожает на фоне выхода России из зерновой сделки и сообщений о нанесении ударов по объектам в районе Одессы, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что на Россию и Украину приходится около 30 процентов общемировых поставок пшеницы, а засушливая погода в ряде ключевых сельскохозяйственных районов США привела к ухудшению прогнозов урожая зерновых в стране.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие, касающаяся России часть условий по зерновой сделке не выполнена. Москва «незамедлительно» вернется к реализации указанных договоренностей, как только российская часть договоренностей будет выполнена, подчеркнул Песков.
Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН. Киев потребовал обеспечения безопасности при вывозе украинского зерна из черноморских портов, Москва — восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и выполнения других условий.
В России неоднократно говорили, что условия сделки в отношении Москвы не соблюдались, но, несмотря на это, соглашение не раз продлевалось, в последний раз — до 17 июля.