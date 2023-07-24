Цены на бриллианты упали до минимума ноября 2020 года

Цены на бриллианты массой один карат упали до минимума с ноября 2020 года, следует из данных ценового агентства Rapaport, с которым ознакомились «Ведомости». Так, на начало июля индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для таких бриллиантов составлял 6,9 — на 8,4% меньше, чем в начале января, и на 23,9% меньше показателя начала июля 2022 года.

Цены на бриллианты массой 3 карата находятся на уровне 2021 года — 23,6. При этом с начала 2023 года индекс снизился на 4,9%, с начала июля 2022 года — на 15,8%.

На более мелкие бриллианты — массой 0,5 карата — индекс цен, по последним доступным данным, снизился как минимум до уровня 2018 года. На начало июля он составлял 2,4 (-10,2% к уровню начала года, -23% к показателю на начало июля 2022 года).

При этом бриллианты массой 0,3 карата в январе-мае этого года дорожали после достижения многолетних минимумов в конце прошлого 2022, но в июне вновь начали снижаться. Сейчас индекс цен на них составляет 1,6 — на 6% выше, чем в начале года, но на 2,3% ниже, чем в начале июля 2022.

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В России большая часть добычи алмазов (более 90%) приходится на «Алросу». Как рассказал «Ведомостям» представитель компании, сейчас происходит возврат цен на алмазы и бриллианты к «средним нормальным значениям после постпандемийного всплеска цен на 35-40% от допандемийных уровней». По его словам, сейчас на развивающихся рынках растет спрос на алмазы и продукцию с бриллиантами, при этом наблюдается дефицит предложения — «падение предложения к допандемийным уровням составило не менее 30 млн каратов, или 25% мирового производства».